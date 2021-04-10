Cumhuriyet Halk Partisi'nden aralarında 3 genel başkan yardımcısının da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan heyet Malatya'ya gitti.

Partililerle görüşen Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Bölgede kuruyemiş dükkanı olan bir esnaf ile sohbet eden Öztrak ise aldığı tepki karşısında çaresiz kaldı.

Malatya'da CHP heyetine esnaftan tepki



🔹CHP Ekonomi Otobüsü adı verilen araçla Malatya'ya giden CHP heyeti ve Faik Öztrak'ın esnafın tepkisi karşısında cevap vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı

🔹Esnaf, "Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz" pic.twitter.com/Xzm8Ho7xXz — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 10, 2021

"DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ"

Esnafın, "2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok." dedi.

"MUHTARLARA DANIŞMAN VERECEĞİZ"

Öztrak da esnafa "10 milyon 500 bin kişi işsiz onu ne yapacağız" deyince esnaf, "O zaman Kılıçdaroğlu'nun dediğini yapacağız. Her muhtara bir danışman vereceğiz. İşsizlik bitecek. Bunu sizin genel başkanınız diyor." cevabını verdi.

Heyet birkaç esnaf ziyaretinden sonra bölgeden ayrıldı.