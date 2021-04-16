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Malatya'da Almanya depremi: Vali yardımcısı ve 2 müdür görevden alındı

Malatya'dan resmi geziyle Almanya'ya toplu iltica soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı ve 2 müdür görevden alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'ya giden ancak geri dönmeyenler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ile iki müdür görevden alındı.

NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediyesinin "Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi"
kapsamında Almanya'nın Hannover şehrine giden 53 kişiden 43'ü geriye dönmemişti.

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