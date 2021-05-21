Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir"

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin saat 19.06'da meydana geldiğini anımsatarak, "Battalgazi ilçemizin kırsalında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Malatya." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da tüm hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "Rabbim beterinden korusun." açıklamasını yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Rabbim bizleri her türlü afetlerden muhafaza buyursun." temennisini paylaştı.