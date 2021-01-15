Makron'dan Başkan Erdoğan'a mektup!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğini anlatan bir mektup gönderdiğini aktardı. Hitabı Türkçe ve Avrupa için görüşmeyi arzu ettiklerini vurgulayan bir mektup aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Erdoğan'ın "Memnuniyetle görüşürüz" yanıtı verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Müderrisoğlu'nun yönelttiği sorular ve Çavuşoğlu'nun verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye-Fransa ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Fransa ile ilişkilerimiz, Peygamber efendimize ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, devlet binalarında afişlerin asılması ve bunların, ifade özgürlüğü gibi nitelendirmesinden sonra gerildi. Biz de cevaplarımızı verdik. Kendi milli eğitim bakanlarıyla ilgili bir iki karikatür olunca onları hemen yasakladılar. Ama bizim kutsalımıza gelince ifade özgürlüğü diyorlar.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBU SONRASI İSTİŞARE YANITI GELDİ"

En son Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığımız görüşmede 'bir yol haritası üzerinde çalışalım' diye mutabık kaldık. Sonra Cumhurbaşkanımız, Sn Macron'a bir geçmiş olsun mektubu gönderdi ve yeni yılını tebrik etti. Ve arkasından Fransızlar '4 alanda istişarelere başlayalım' diye bize geri döndüler, biz de 'Tamam' dedik.

"HİTABI TÜRKÇE BİR MEKTUP ALDIK"

İki gün önce de Macron'un mektubunu aldık, gayet olumlu. İlişkileri geliştirme isteği, Türkiye'ye atfettikleri önemin yanı sıra Avrupa için Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel pozitif, hatta hitabı Türkçe bir mektup aldık. (Mektup, el yazısı ile 'Değerli Tayyip' diye başlıyor) Cumhurbaşkanımız da 'memnuniyetle görüşürüz' dedi. Önce video konferans ve telefon görüşmesinden bahsediliyor.

- Yol haritasının kapsamı nedir?

Bunlar, 1- İkili düzeyde istişareler. 2- Terörle mücadele. 3- Bölgesel konular, Suriye ve Libya dahil. 4- Eğitim işbirliği.

- Türkiye'den imam gönderilmesini kısıtlayacak yasa hazırladılar

İmam eğitme konusunda onlara teklifimiz vardı. Strazburg'da bir ilahiyat fakültesinin açılması, Fransa'da ve bazı Avrupa ülkelerinde görev yapacak imamların burada yetiştirilmesi yönünde. Biz gerçek İslam'ı öğretiyoruz. Bizimle işbirliği yapmak herkesin faydasınadır.

- 21 Ocak'taki Brüksel ziyaretinizde hangi somut hangi adımlar atılabilir?

1- Borell ile yapacağımız görüşme, Ursula von der Leyen ile Charles Michel'in Türkiye ziyaretinin hazırlığı niteliğinde olacak. 2- Doğu Akdeniz Konferansı'nın hazırlığı, 3- Göç mutabakatının yenilenmesi. 4- Vize serbestisi. 5- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Vize serbestisi, Merkel'in söylediği gibi zor bir konu ama AB'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafın da yararına.

- Yeni fasıl açma konusu gündeme gelmeyecek mi?

Yeni fasılların açılması göç mutabakatının içinde var. Ama açılıp açılmayacağı bizden kaynaklanmıyor. Açılış kriterlerini resmen bildirseler, 'Türkiye bunu yerine getirmek için reform yapacak' deseler olay doğal seyrinde gitmiş olacak. Türkiye, kapanış kriterlerini yerine getirmezse de kapatma kardeşim. Şu andaki tıkanma siyasi saiklerle çıkarılan engeller.