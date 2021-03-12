Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan "Yakın Hava Savunma Sistemi" hamlesi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), hem kara platformları hem de deniz platformunda kullanılmak üzere Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS) geliştiriyor. Konuyla ilgili olarak MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilecek ve bu konudaki yurt dışı bağlılığını ortadan kaldıracak olan Yakın Hava Savunma Sistemi projesiyle gemi platformlarının başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçakla ve helikopterlere karşı hava savunmasının bu projeyle en etkili şekilde karşılanması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

MKEK tarafından geliştirilecek CIWS, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ABD üretimi Phalanx CIWS sistemlerinin yerini alacak. İlaveten sistem, taktik tekerlekli zırhlı araç veyahut sabit mevzi üzerine entegre edilmek suretiyle karada da kullanılabilecek. Geliştirilecek sistemin, 20 milimetre çapında olacağı tahmin edilmekte.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan GABYA Sınıfı Firkateynlerde ve bazı çıkarma gemilerinde, ABD üretimi 20 milimetrelik Phalanx CIWS sistemi kullanılıyor. BARBAROS ve YAVUZ Sınıfı Firkateynler ise İsviçre üretimi 25 milimetrelik Sea Zenith CIWS sistemini kullanıyorlar. BARBAROS Sınıfı Firkateynlerde kullanılan Sea Zenith CIWS sistemleri, ‘BARBAROS Sınıfı Firkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu‘ Projesi kapsamında ASELSAN üretimi 35 milimetrelik GÖKDENİZ CIWS sistemi ile değiştirilecekler.

Ayrıca halihazırda inşa faaliyetleri devam eden MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateyn TCG İSTANBUL (F-515)’da, Phalanx CIWS sisteminin kullanılması planlanmıştır. Ancak alınan yeni karar ile TCG İSTANBUL, GÖKDENİZ ile teçhiz edilecektir.

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