Maket uçaklı saldırıların arkasından 'dağılmayı önleme' planı çıktı

PKK'lı teröristlerin Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere gerçekleştirdiği maket uçaklı saldırı girişimleri, askerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde püskürtüldü.

Sabah gazetesinden Betül Usta'nın haberine göre, ABD'nin joker elemanı olarak bilinen Sofi Nurettin lakaplı teröristin, nokta operasyonu ile birkaç dakika içinde etkisiz hale getirildiğini gören teröristler paniğe kapıldı. Son yılların en kritik operasyonlarından biri olarak kabul edilen nokta operasyon diğer sözde terör örgütü liderlerini de şoka soktu.

2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği anların Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılması da örgütte "Türk askeri nerede saklanırsak saklanalım bizi bulacak, kim olursak olalım sonumuz bu olacak, çember daraldı, sıra bize geliyor' düşüncesi yarattı. Bu durumu gören terör örgütü, son kozlarını oynayarak Batman ve Şırnak'a maket uçaklarla saldırı gerçekleştirdi ancak Mehmetçiğin dikkati sayesinde başarısız oldu.

BİRLİKLERDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Teröristlerin kâbusu haline gelen İnsansız Hava Uçak Sistemleri'nin koordine edildiği Batman'daki Üs Komutanlığına zarar verilmesi ile örgütte motivasyon yaratmayı amaçlayan teröristlerin diğer hedefi de Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı oldu. Her daim her duruma hazırlıklı olan Mehmetçik ve alınan tedbirlerin de etkisiyle üslerde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi. Mehmetçiğin kılına zarar gelmemesi için de teröristlerin benzer saldırılarda bulunması ihtimaline binaen birliklerde tedbirler artırıldı.

PKK'NIN YPG OLDUĞUNUN NET İSPATI

Diğer taraftan terörist Sofi Nurettin'in Suriye'de değil Irak'ın PKK'nın egemen olduğu bir noktasında etkisiz hale getirilmesi ABD'nin "YPG-SDG-PYD PKK gibi terör örgütü değil, bunlar farklı yapılar" minvalindeki tezine de darbe vurdu.

ABD'nin PKK'dan farklı tuttuğu bir yapının üst düzey yöneticisinin, terör örgütü PKK'nın etkin olduğu alanda, PKK kadrolarını yönetirken etkisiz hale getirilmesi ABD'nin iddiasını yerle bir etti.