Maket uçakla saldırmak isteyen terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçakla saldırı düzenlemek isteyen terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçak saldırısı Mehmetçik'in dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.
Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.
Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
2⃣ Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
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