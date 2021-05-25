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Maket uçakla saldırmak isteyen terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçakla saldırı düzenlemek isteyen terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçak saldırısı Mehmetçik'in dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.

Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.

Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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