Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı: 'Bizi beklettiği için öfkelendik'

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken Kadir Yasak’ın sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin’ dedi. Bu tavır canımızı sıktı” dediği iddia edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken Kadir Yasak’ın sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin’ dedi. Bu tavır canımızı sıktı” dediği iddia edildi.

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022’de saat 00.37 sıralarında, ortağı olduğu Cundalı Balık Restauran’da, Kadir Yasak ve Ali Yasak’la yaşadığı tartışmanın ardından Kadir Yasak’ın açtığı ateşle hayatını kaybetmişti. Cinayetin para meselesi yüzünden işlendiği düşünülüyordu fakat tetiği çeken Kadir Yasak’ın ifadesi durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı.

Cinayet gecesi Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan bir emlak satışından doğan 65 bin TL’lik farkı almak için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restorana gitti. Kadir Yasak aralarında tartışma çıkınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu, silahını masanın altından ateşleyerek vurdu. 4 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunlardan birinin bacağındaki atardamarı parçalamasıyla hayatını kaybetti.

Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak, Büyükçekmece’de bir rezidansta yakalanırken, 9 kişi de farklı adreslerde gözaltına alındı. Polis, Yasak Kardeşler’in kaçmasına yardım eden 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Kadir Yasak’ın cinayette kullandığı tabanca ise Yeşilköy sahilinde kayalıkların altında kağıt poşetin içerisinde gizlenmiş halde bulundu.

'Bu tavır canımızı sıktı'

Hürriyet'in haberine göre, Kadir Yasak’ın ilk sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin geliyorum’ dedi. Bu tavır bizim canımızı sıktı. Öldürmek istesem doğrudan başına sıkardım. Yaralayıp sokak ortasına atmak istedik. Bizi beklettiği için öfkelendik. Aramızda hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim, bacağına ateş ettim” dediği iddia edildi.