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Mahkemeden Osman Kavala kararı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülen davada, sanık Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülen davada, oy çokluğuyla sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme başkanı ise Kavala'nın tahliyesi yönünde oy kullandı.

Davada mahkeme birleştirme talebi için Çarşı davası dosyasını istedi.

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