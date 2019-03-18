Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104327
ALTIN
229.280
DOLAR
5.4578
STERLİN
7.2339
EURO
6.1960
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Ünlü Sanatçı Yıldız Tilbe'den eleştirilere yanıt geldi

"Ayasofya Camii ibadete açılsın" sözüyle sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe, gelen tepkiler üzerine bir tweet daha attı.

Ünlü Sanatçı Yıldız Tilbe'den eleştirilere yanıt geldi

"Ayasofya Camii ibadete açılsın" sözüyle sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe, gelen tepkiler üzerine bir tweet daha attı.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
18 Mart 2019 Pazartesi 12:18
7 Okunma
Ünlü Sanatçı Yıldız Tilbe'den eleştirilere yanıt geldi

Yıldız Tilbe, Yeni Zelanda'daki iki ayrı camiye yönelik yapılan saldırılara sert bir şekilde tepki göstererek, Ayasofya'nın ibadete açılması için tweet'ler atmıştı.

Müslüman kardeşlerimiz için rahmet dileyen ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığına dikkat çeken Tilbe'nin tweet'leri, sosyal medyada yürüdü.

AYASOFYA'YA SAHİP ÇIKALIM

Dün attığı tweet'te "Fatih Sultan Mehmet boşuna mı camiyaptı orayı? Ayasofya'nın ibadete kapalı tutulması İstanbula sahip çıkamamaktır, sahibi olmayan yere göz diken çok olur, Ayasofya'ya sahip çıkalım." sözlerine yer vermişti.

AYASOFYA İÇİN İZİN Mİ ALACAĞIZ

Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve bir sürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı. Açılsın, izin mi alacağız?

BÜTÜN ŞEHİTLERİN RUHU ŞAD OLSUN

Valla bak büyük bir törenle açalım, bütün ülkelerin büyükleri gelsin yemekler dağıtılsın, Kur'an-ı Kerim okunsun çok güzel olur, bütün Osmanlı'nın ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur.

DUA EDEN NAMAZ KILAN İNSANLARA SALDIRAN, İNSAN OLAMAZ

Allah, Yeni Zelanda'da şehit edilenlere rahmet eylesin. Hangi dinde olursa olsun bir insanın, en savunmasız anı dua ederkendir, Allah'ın evinde, Allah'ın huzurunda, dua anında saldıranlar hiçbir dine mensup olamazlar ve insan değillerdir.

Ben herhangi biri olarak, dünyanın öbür ucunda birinin canlı yayın yaparak bir camideki savunmasız insanları katletmesine ve dünyanın öbür ucundan ülkemize dönüp Ayasofya'yı geri alıcaz sizi de halledicez demesinden bunu anlıyorum."

SANKİ VATİKAN'I CAMİİ YAPALIM DEDİK

Açık ve net bir dille Ayasofya için bu kelimeleri kullanan şarkıcı, tweet'lerinden dolayı oldukça tepki aldı. Tilbe, kendisine eleştirede bulunanlara, "Sanki Vatikanı cami yapalım dedik." yanıtını vererek yeniden gündeme oturdu.

Son Güncelleme: 18.03.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
CamiiAnasofyaYıldız Tilbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Gündeş lüks araç satın aldı
Ebru Gündeş lüks araç satın aldı
Hacı Sabancının Yeni Görüntüsü
Hacı Sabancının Yeni Görüntüsü
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan bakın kim çıktı.
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan bakın kim çıktı.
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim