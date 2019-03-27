Survivor'a Yeni Katılan Yarışmacı Adaya Veda Etti

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 35. son bölümünde, elenen isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımından üç sürpriz yarışmacı elemeye kaldı. Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto arasında adaya veda eden isim belli oldu.

YENİ KATILAN YARIŞMACI VEDA ETTİ

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında 2-1'lik skoru yakalayan takım Türkiye olmuştu. Yunan takımı ise yaptıkları konseyde Spyros'un ismi çıkmıştı. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları olmuştu.

Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'a bu hafta Yunan takımından Patrick Ogunsoto veda etti.

HİKMET VE YUSUF KAVGA ETTİ

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 34. bölümünde Türk takımı muhteşem bir performans göstererek ödül oyununu kazandı. Oyun sonrası Hikmet ve Yusuf arasında gerilim yaşandı. Yusuf, Hikmet'in sözlerine çok sinirlendi ve Hikmet'i egoistlikle suçladı. Performans konusu nedeniyle yaşanan tartışmada Yusuf'u diğer takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Hikmet 5'te 3 yaptığını açıkladı. Yusuf ise, Hikmeti kendisini dinlememekle eleştirdi. Survivor Türkiye Yunanistan'da Yusuf sinirlerine zor hakim oldu. Hikmet ve Yusuf arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2019'un yeni bölümünde sembol oyunu oynandı. Bu hafta erkeklerde sembolün sahibi Yusuf oldu. Kadınlarda ise sembol oyununun sahibi Büşra oldu.

PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.