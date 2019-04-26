Son dakika haberi: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sır gibi saklanan Karan bebeği ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

2017 yılında sade bir törenle evlenmelerinin ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri de geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Hemen hemen 10 günlük olan bebeklerini objektiflerden ısrarla saklayan çift, ilk fotoğrafı 40'ı geçtikten sonra atacaklarını söylemişti.

Ancak sosyal medyada önceki gün gündeme bomba gibi düşen bir fotoğraf sonucu, Karan bebeğin ortaya çıktığı iddia edildi. 3 Kilo 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Karan bebeğin basına herhangi bir fotoğrafı sızmazken, magazin gündemine oturan fotoğraf hakkında Özçivit çifti henüz bir açıklama yapmadı.

Dün yayınlanan bu fotoğraftaki bebeğin, çiftin oğulları Karan olduğu iddia edildi. Fahriye Evcen'in kucağında uyuduğu görülen bebeğin tatlılığı çiftin takipçilerini sevindirirken kimileri de fotoğrafın yıllar öncesine ait olduğunu öne sürdü.

Şimdilik fotoğraftaki bebeğin Karan olup olmadığı bilinmemekte. Peki Karan bebek ne zaman ve kaç kilo dünyaya gelmişti? Karan, 14 Nisan'da sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. 3 kilo 670 gram ağırlığındaki ve 52 cm boyundaki erkek bebeğe Instagram hesabı bile açılmıştı.