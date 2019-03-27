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Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu

Ünlü şarkıcı Gülşen tasarımcı arkadaşıyla mahkemelik oldu. Gülşen'in, tasarımcı arkadaşından ödünç aldığı 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği iddia edildi.

Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu

Ünlü şarkıcı Gülşen tasarımcı arkadaşıyla mahkemelik oldu. Gülşen'in, tasarımcı arkadaşından ödünç aldığı 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği iddia edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 11:04
Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu

Tasarımcı Fatma Senem Erdem, 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği gerekçesiyle "Beni dolandırdı" diyerek Gülşen'den şikayetçi oldu.

ÇANTALARINI ALAMADI

Gülşen, tasarımcı arkadaşı Fatma Senem Erdem'den aldığı ve değeri yaklaşık 50 bin lira olan çantaları geri vermedi. Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk'ü arayan tasarımcı, ünlü şarkıcıdan çantalarını ısrarla istemesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Günaydın'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giden tasarımcı, Gülşen'e kullanması için verdiği çantaları geri alamadığı için savcılığa başvurdu.

"BİR AY İÇİNDE İADE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Erdem, ifadesinde şunları söyledi: Gülşen, bir ay içinde iade edeceğini söylemesine rağmen çantalarımı geri vermeyerek beni dolandırmıştır. HTS dökümlerinden olay tespit edilebilir. Gülşen'in cezalandırılmasını istiyorum.

GÜLŞEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tasarımcı Erdem'in ihbarı sonrası, savcılık Gülşen hakkında dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Gülşen Mahkemelik
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