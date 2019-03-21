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Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki

Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la ilgili yapılan yoruma sessiz kalamadı. Eşi ile arasında 9 yaş fark olan Altuğ, "Adamın gençliğini yedin" diyen takipçisine ateş püskürdü.

Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki

Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la ilgili yapılan yoruma sessiz kalamadı. Eşi ile arasında 9 yaş fark olan Altuğ, "Adamın gençliğini yedin" diyen takipçisine ateş püskürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Mart 2019 Perşembe 09:58
Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki

Ekranların en sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, 2008 yılında oyuncu ve iş insanı Yağmur Atacan'la dünya evine girdi.

Eşinden 9 yaş olduğu büyük olduğu için her fırsatta eleştirilen Pınar Altuğ, bir takipçisinin yorumunu görünce adeta deliye döndü.

"ADAMIN GENÇLİĞİNİ YEDİN"

Özel hayatı ile ilgili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Altuğ, son olarak güzel bir hayat için gerekli olan maddeleri sıraladı. Hayat reçetesi adı altında mutlu olmak için yapılması gerekenlere paylaşan Altuğ'u bir takipçisi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya kullanıcısı, Altuğ'un paylaşımına "Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin" yorumunu yazdı.

"KOCAM BIRAKIRSA KINA YOLLARIM"

Gelen yorum karşısında çılgına dönen Pınar Altuğ, "Bir gün bırakırsa kına yollarım isterseniz adresi şimdiden gönderin sonra eksik kalırsınız mazallah" dedi.

"EŞİMDEN BÜYÜK OLDUĞUM İÇİN LAF EDENLER ERKEK OLDUĞUNDA SES ÇIKARMIYOR"

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'dan 9 yaş büyük olmasıyla ilgili verdiği bir röportajda "Eşimden 9 yaş büyüğüm diye banalaf etme hakkını kendinde görenler, erkek büyük olduğu zaman neden ses çıkarmıyor? Bu ülkede 9 yaşında gelin olan çocuklar var yahu! Ben kocamla evlendiğimde o 25'ti, 26'sın da da baba oldu." demişti

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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