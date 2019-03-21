PAVYONDAN KURTARDIĞI YILDIZ TİLBE'Yİ, AŞIK OLDUĞU ADAMLA BASTI!

Sosyal medyadaki paylaşımları ve skandallarla yüklü hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 1991 yılında İzmir'de bulunan bir pavyonda şarkı söylerken, Sezen Aksu tarafından keşfedildi.

Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi pavyon şarkıcılığından kurtarıp, kendi vokali yapmak için İstanbul'a getirdi ve Yıldız Tilbe, bir anda şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. Aksu, Yıldız Tilbe'nın hayatında yaratacağı yıkımdan bihaberdi...

Sezen Aksu o dönem, yakışıklı müzik yapımcısı Uzay Hepari ile aşk yaşıyordu. Hepari, Zuhal olcay, Aşkın Nur Yengi, Sertap Erener ve Levent Yüksel gibi birçok büyük sanatçıyla çalışan, başarılı bir müzik insanıydı.

Sezen Aksu, 1992 yılında hayatının belki de en acı olayını yaşadı. Aksu, bir gece sevgilisi Uzay Hepari ve şöhrete kavuşturduğu Yıldız tilbe'yi birlikte bastı... Büyük bir şok geçiren Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi vokalistliğinden çıkararak, evinden kovdu ve uzun bir süre kendine gelemedi...

Yıldız Tilbe ise Uzay Hepari ile basılmadığını, olayı Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia etti.

Uzay Hepari, Sezen Aksu'yla yaşadığı büyük aşkın sona ermesiyle, 1993 yılında modacı Zeynep Tunuslu ile dünyaevine girdi.

Ancak yakışıklı müzisyen, 1994 yılının Mayıs ayında, motosiklet kazası geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Uzay Hepari'nin ölümünden birkaç hafta sonra 'Delikanlım' şarkısını yapan Yıldız Tilbe'nin, aşk yüklü bu şarkıyı Uzay Hepari için yaptığı söyleniyor.

Sezen Aksu, Yıldız Tilbe ve Uzay Hepari ihanetine dair sessizliğini korusa da, Yıldız Tilbe katıldığı bir programda, ''Bir gece sarhoştum ve Uzay'la birlikte oldum. Sezen'de beni evden kovdu.'' diyerek, beklenen itirafı yaptı.

O dönem Uzay Hepari'nin ölüm haberi, birçok tartışmaya neden olmuştu.

Tartışmaların nedeni ise Uzay Hepari'nin motosikletiyle seyir halindeyken çarptığı arabanın, başarılı sanatçı Demet Akbağ'a ait olmasıydı..

Motosikletiyle Demet Akbağ'ın arabasına çarpıp, boynu kırılan Hepari, 11 gün bitkisel hayatta kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti.

Demet Akbağ, 1994 yılında yapımcı Uzay Hepari'nin ölümüne neden olan kazayı şu sözlerle anlatmıştı: Saat 11 sularıydı. Müthiş bir ses geldi arabadan. İlk defa başıma bir şey geldi, ne olduğunu anlayamamıştım. Birden bire durdu araba. Benim durmamla arkadan gelip çarpması bir oldu. Daha sonra arabamdan indim. Bir çocuk yatıyordu yerde, tanıyamadım. O sırada bir taksi geldi. Onu arabaya aldığımızda Uzay olduğunu fark ettim. Hastaneye gidene kadar nefes alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu Demet Akbağ'ın, 20 yıllık eşi Zafer Çika'yı İzmir otoyolunda meydana gelen bir trafik kazasında yitirmesi, akıllara Demet Akbağ'ın arabasına çarparak can veren Uzay Hepari'yi getirdi.

Uzay Hepari, ölümünden bir gün önce bir oğlu olacağını öğrenmişti. Babasına benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken oğlu Uzay Kanat Hepari, şimdilerde oyunculuk yapıyor. (en soldaki Uzay Kanat Hepari)