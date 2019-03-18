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Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan bakın kim çıktı.

Arkadaşının şantajına maruz kalan Onur Büyüktopçu'dan açıklama geldi.

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan bakın kim çıktı.

Arkadaşının şantajına maruz kalan Onur Büyüktopçu'dan açıklama geldi.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
18 Mart 2019 Pazartesi 12:31
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Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan bakın kim çıktı.

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi.

ŞANTAJCI ARKADAŞI ÇIKTI

Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi. Ardından konuyu araştıran ünlü oyuncu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi. Büyüktopçu, şantajın devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu. Büyüktopçu'nun, şantajcının banka hesabına 50 bin lira yatırdığı iddia edilmişti. Oyuncu, bu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

Anahtar Kelimeler:
Onur BüyüktopçuŞantaj
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