Murat Boz ve Aslı Enver Nikah Tarihi

O Ses Türkiye yarışmasının yakışıklı jüri üyesi Murat Boz ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver ilişkilerine 3. şansı vererek yollarına devam etme kararı almıştı.

Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından piyano çalarken yaptığı paylaşımda parmağında yüzük olması nişanlılık iddialarını gündeme getirmişti. Murat Boz, yanlış anlaşılmayı düzeltmek için paylaşımı kaldırmış ve arkadaşını etiketleyerek yeniden paylaşmıştı.

ASLI ENVER VE MURAT BOZ NİKAH TARİHİ

İlişkilerine yeni bir şans vermelerinin ardından görüntü vermek istemeyen Murat Boz ve Aslı Enver çifti hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Aslı Enver'in doğum günü olan 10 Mayıs'ta çiftin evleneceği iddia edildi.

ACUN ILICALI İLK IŞIĞI VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının birleşme partisi için Murat Boz ve Seda Sayan'ı davet etmişti. Acun Ilıcalı'nın Murat Boz'a yaptığı göndermeler ise düğün sinyalini verdi.

'DÜĞÜNÜNE GİDECEĞİM'

Dominik'e geldiği için Murat Boz'a teşekkür eden Acun Ilıcalı, 'Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim.' diyerek merak uyandırdı.