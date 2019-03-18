Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson İntihar mı etti!...

2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'ın intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Michael Jackson’ın çocuklara taciz ettiği iddialarını konu alan belgesel Leaving Neverland'den etkilenen kızı Paris Jackson'ın Los Angeles'taki evinde intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Los Angeles polisi Jackson'ın evinden intihar ihbarı aldığını doğruladı.

Jackson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlar, yalanlar, yalanlar ve daha çok yalanlar..." diye yazdı.

Paris Jackson'a yakın bir kaynak ise, genç yıldızın "Bir kaza" sonrasında hastaneye gittiğini söyledi.

Daha önce ise Paris Jackson da oyunculuk kariyerinin belgeselden dolayı olumsuz etkilendiğini öne sürdü.