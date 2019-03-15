Hülya Avşar önceki akşam Yeniköy’de Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ve Zara bir araya geldi. Hülya Avşar, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Hülya ile evlilik asla olmaz
Hülya Avşar önceki akşam Yeniköy’de Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ve Zara bir araya geldi. Hülya Avşar, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Vedat Çapraz
15 Mart 2019 Cuma 10:46
0 Okunma
Hülya Avşar önceki akşam Yeniköy’de Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ve Zara bir araya geldi. Hülya Avşar, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaya çilingiroğlunun hülya ile evlilik asla olmaz çıkışını Hülya Avşar gazateciler ile yanıtladı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.