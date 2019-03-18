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Hacı Sabancının Yeni Görüntüsü

Kilolu olduğu dönemlerde istediği gibi harcama yapamadığını belirten Hacı Sabancı, zayıfladıktan sonra rahat ve bol bol alışveriş yaptığını söyledi.

Hacı Sabancının Yeni Görüntüsü

Kilolu olduğu dönemlerde istediği gibi harcama yapamadığını belirten Hacı Sabancı, zayıfladıktan sonra rahat ve bol bol alışveriş yaptığını söyledi.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
18 Mart 2019 Pazartesi 12:58
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Hacı Sabancının Yeni Görüntüsü

Sabancı Holding'in veliahtlarından Hacı Sabancı, bir dönem 130 kiloya kadar çıktı.

Kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olan Sabancı, şu sıralar 80 kilo.

Yeni bir görünüme kavuşan Hacı Sabancı, bu halinden oldukça memnun.

PARAM OLMASINA RAĞMEN

Aynaya baktığı zaman kendisini çok beğendiğini dile getiren Hacı Sabancı, "Kiloluyken param olmasına rağmen kıyafet almak için alışverişe gidemiyordum. Şimdi beğendiğim her kıyafeti alıp giyebiliyorum. Eskiden restorana gittiğimizde yemeğimi ilk ben bitirirdim. Şimdi ise en son ben bitiriyorum." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 18.03.2019 13:10
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