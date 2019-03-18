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Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

Yeni albüm çıkaran Ebru Gündeş, 1 milyon 833 bin lira değerinde cip satın aldı. Aracın, vergileriyle birlikte 2 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.

Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

Yeni albüm çıkaran Ebru Gündeş, 1 milyon 833 bin lira değerinde cip satın aldı. Aracın, vergileriyle birlikte 2 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
18 Mart 2019 Pazartesi 13:11
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Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

Şarcıkı Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün yalı davasından beraat etmiş ve yeni çıkardığı albüm ile müzik listelerinde başarı yakalamıştı.

Şarkıları listelere yerleşen ve yoğun bir konser maratonuna çıkan Gündeş, kendisini ödüllendirdi.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK AY SONA ERİYOR

Gündeş'in, Range Rover Vogue marka bir cip satın aldığı ve 1 milyon 833 bin lira ödediği ortaya çıktı. Sıfır otomobil satışlarını artırmak için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi bu ay sona erecekti. Ebru Gündeş, aracı satın alarak ÖTV'den önemli miktarda kâr elde etmiş oldu.

Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

SAATİ ÇOK KONUŞULDU

Geçen hafta Beşiktaş'ta görüntülenen Ebru Gündeş'in, koluna taktığı 350 bin lira değerindeki saat magazin gündemine oturmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ebru GündeşLüks Araç
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