Demet Akbağın kocasının cenaze töreninde bu kadarda olmaz dedirten görüntüler
Demet Akbağın kocasının cenaze töreninde bu kadarda olmaz dedirten görüntüler
Vedat Çapraz
15 Mart 2019 Cuma 09:54
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Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın İzmir'de düzenlenen cenaze töreni sonrası, siyaset ve sanat camiasından gelen çelenklerin üzerindeki çiçekler, görevlilerin ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar tarafından yanlarında getirdikleri pazar arabasına konuldu. Vatandaşların cenazeye yaptığı saygısızlık bu kadarda olmaz dedirtdi
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