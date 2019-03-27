Caner Erkin'in Para Koparmakla Suçladığı Asena Atalay'dan Sürpriz Hamle

Caner erkin'le eski eşi sunucu Asena atalay arasında savaş bitmiyor. Oğlunun velayetini alan Atalay, Erkinden oğulları için 50 bin lira iştirak nafakası istemiş ancak mahkeme talebi reddetmişti. Ünlü futbolcu bu olaydan sonra sosyal medya hesabından "Genç ve sağlıklı bir insan olarak para kazanmasını tavsiye ediyorum" paylaşımıyla göndermede bulunmuştu.

TANITICI REKLAM YAPMAYA BAŞLADI

Bu olayın ardından Asena Atalay sosyal medyada tanıtıcı reklam yapmaya başladı. Genç sunucu, önce gün de Instagram'da bir markanın zayıflama çayını tanıttı. Atalay'ın bu tanıtımlar karşılığı yüksek bir ücret aldığı konuşuluyor.