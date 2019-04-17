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Bomba İddia! Acun Ilıcalı Eski karısı Şeyma Subaşı'nı Eve Almadı

Şu sıralar Miami'de olan Şeyma Subaşı boşanma protokolünde yer alan madde gereği oradaki evi boşaltmıştı. Şeyma Subaşı'nın Miami'deki evde kalmak istediği ancak Acun Ilıcalı'nın izin vermediği iddia edildi.

Bomba İddia! Acun Ilıcalı Eski karısı Şeyma Subaşı'nı Eve Almadı

Şu sıralar Miami'de olan Şeyma Subaşı boşanma protokolünde yer alan madde gereği oradaki evi boşaltmıştı. Şeyma Subaşı'nın Miami'deki evde kalmak istediği ancak Acun Ilıcalı'nın izin vermediği iddia edildi.

Emre Köse
Emre Köse
17 Nisan 2019 Çarşamba 12:24
Bomba İddia! Acun Ilıcalı Eski karısı Şeyma Subaşı'nı Eve Almadı

Acun Ilıcalı ile 9 yıllık beraberliğini 2017 yılının Eylül ayında evlilikle taçlandıran Şeyma Subaşı çifti geçtiğimiz yıl beklenmedik bir kararla boşandı.

Ünlü çiftin boşanması magazin gündemini uzunca bir süre meşgul ederken evliliğin neden sona erdiği ise merak edilmeye başlandı.

İddialara göre Acun Ilıcalı, boşanma protokolünde yer alan maddelere göre Şeyma Subaşı'nın Miami'de olan evi boşaltmasını istemişti. Geçtiğimiz günler Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın Miami'deki evde kalmak istediği öne sürüldü.

ACUN ILICALI, ŞEYMA SUBAŞI'NI NEDEN EVE ALMADI

İddialara göre Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın teklifine olumlu bir yanıt vermedi ve onu Miami'deki eve almadı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan gelen bu beklenmedik hamle ile birlikte hamile kız arkadaş Martha'da kalmaya başladığı öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
AcunŞeyman
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