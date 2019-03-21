Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Yıldızları Aşklarını İlan Etti

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızları Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş'in dizi aşkları gerçek oldu.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran iki oyuncuyu dizinin hayranları çok yakıştırıyorlardı. Sosyal medyada da ikili arasında aşk zaman zaman gündeme geliyordu. Uğur Güneş'in Hilal Altınbilek ile birlikte fotoğraflarını paylaşması takipçileri tarafından dizi aşkı gerçek oldu şeklinde yorumlandı.

SONUNDA BEKLENEN FOTOĞRAF GELDİ

İkilinin birlikte çektirdikleri fotoğrafa yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Sonunda beklenen fotoğraf geldi." dedi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dizide çok yakışıyorlardı. Gerçek hayatta da birlikte olmalarına sevindim." yorumunu yaptı.