Beşiktaşlı Adem Ljajiç: Çekme kırarım makineni

ELİNİ BIRAKTI

Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajiç, ismi bilinmeyen yeni sevgilisiyle Nişantaşı'ndaydı. Uzun süre birlikte olduğu Sırp model Sofija Miloseviç'ten ayrıldığı söylenen ünlü futbolcu, gazetecilerle karşılaşınca kız arkadaşının elini bıraktı.



TEHDİTLER SAVURDU

Ülkesinde özel yaşamıyla sürekli gündemde olan ünlü futbolcu, görüntülenince büyük panik yaşadı. Bu sırada Ljajiç'in yanında bulunan bodyguard görünümlü kişi, gazetecilere "Fotoğraf çekmeyin, makinenizi kırarım!" şeklinde tehditler savurdu.



'BİR DAHA FUTBOLCUYLA ÇIKMAM'

Adem Ljajiç'in eski sevgilisi Sofija Miloseviç, bir daha bir futbolcuyla ilişki yaşamayacağını söylemişti: "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter! Bugüne kadar futbolcularla yeterince ilişki yaşadım."