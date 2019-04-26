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Beşiktaşlı Adem Ljajiç: Çekme kırarım makineni

Beşiktaşlı Adem Ljajiç, yeni sevgilisiyle Nişantaşı’na gitti. Futbolcu, görüntülenince büyük panik yaşadı. Arkadaşı ise “Makinenizi kırarım, çekmeyin” diye gazetecileri tehdit etti

Beşiktaşlı Adem Ljajiç: Çekme kırarım makineni

Beşiktaşlı Adem Ljajiç, yeni sevgilisiyle Nişantaşı’na gitti. Futbolcu, görüntülenince büyük panik yaşadı. Arkadaşı ise “Makinenizi kırarım, çekmeyin” diye gazetecileri tehdit etti

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 10:26
Beşiktaşlı Adem Ljajiç: Çekme kırarım makineni

ELİNİ BIRAKTI
Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajiç, ismi bilinmeyen yeni sevgilisiyle Nişantaşı'ndaydı. Uzun süre birlikte olduğu Sırp model Sofija Miloseviç'ten ayrıldığı söylenen ünlü futbolcu, gazetecilerle karşılaşınca kız arkadaşının elini bıraktı.


TEHDİTLER SAVURDU
Ülkesinde özel yaşamıyla sürekli gündemde olan ünlü futbolcu, görüntülenince büyük panik yaşadı. Bu sırada Ljajiç'in yanında bulunan bodyguard görünümlü kişi, gazetecilere "Fotoğraf çekmeyin, makinenizi kırarım!" şeklinde tehditler savurdu.

'BİR DAHA FUTBOLCUYLA ÇIKMAM'
Adem Ljajiç'in eski sevgilisi Sofija Miloseviç, bir daha bir futbolcuyla ilişki yaşamayacağını söylemişti: "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter! Bugüne kadar futbolcularla yeterince ilişki yaşadım."

Anahtar Kelimeler:
Adem Ljajiç
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