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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliği bitiyor mu?

Beren Saat 35 yaşına girdiği günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda ilk aşkından bahsetmesi eşini ise ikinci plana atması ayrılık mesajı verir gibiydi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliği bitiyor mu?

Beren Saat 35 yaşına girdiği günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda ilk aşkından bahsetmesi eşini ise ikinci plana atması ayrılık mesajı verir gibiydi.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
18 Mart 2019 Pazartesi 11:28
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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliği bitiyor mu?

Beren Saat ve Kenan doğulu evliliğinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. 

Takvim gazetesi yazarı Ufuk Özcan bugün 'Beklenen Son' başlıklı bir yazıyla bu konuyu kaleme aldı...

Kenan Doğulu'nun ayrılık iddialarını "Öyle bir şey yok, boşanmıyoruz" açıklamasıyla yalanlamasına karşın Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ve ailesine ait fotoğrafları silmişti.

Düğün fotoğraflarını da kaldıran güzel oyuncu, eşi Kenan Doğulu'ya ait sadece bu fotoğrafı sayfasında tutuyor."AYRILIK VAR MI BİLMİYORUM"
Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, oğlu ile Beren Saat’in ayrılık söylentileri hakkında, “Ben bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz” demişti.'KRİZ ÇÖZÜLDÜ' DERKEN...
Ayrılacakları haberleri sonrası Kenan Doğulu, eşinin Instagram'da paylaştığı fotoğrafları tek tek beğenmişti. 44 yaşındaki şarkıcının bu hareketi, 'kriz çözüldü' yorumlarına neden olmuştu.

Günlerdir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde flaş bir gelişme daha yaşandı.İşte Takvim yazarının 'Beklenen Son' başlıklı o yazısı...
Beş yıl önce evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını bilmeyen yoktur.KIYAMET KOPMUŞ!
Duyduğuma göre güzel oyuncu, boşanmak istediğini eşine iletmiş; hatta boşanma sürecinde maddi olarak hiçbir şey talep etmeyeceğini de belirtince kıyamet kopmuş.

Kenan Doğulu, sorunlarını aşabileceklerini söylese de Beren Saat kararlı! Hal böyle olunca da ikili ayrı evde yaşamaya başlamış.Kenan, Beren'i ikna eder mi bilmiyorum ama bu ilişki, gündemi meşgul etmeye devam eder... Benden söylemesi...

Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Ile Kenan DoğuluEvlilikBoşanmaAyrılık
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