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3 bin metrekarelik pasaj aldı!

Müzik dünyasının bir çok ünlü ismi gibi aşkın nuryengi'de garyimenkule yatırım yaptı

3 bin metrekarelik pasaj aldı!

Müzik dünyasının bir çok ünlü ismi gibi aşkın nuryengi'de garyimenkule yatırım yaptı

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mart 2019 Cuma 12:07
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3 bin metrekarelik pasaj aldı!

Müzik Kariyerine 1981 yılında Sezen aksunun Vokalisti olarak başlayanMÜZİK kariyerine 1981 yılında Sezen Aksu’nun vokalisti olarak başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllar içinde yaptığı birikimi gayrimenkule yatırmaya devam ediyor

Seyhan Erdağ, Süper FM’deki “Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” adlı programının dünkü yayınında, Yengi’nin son olarak Beykoz Acarkent’te 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldığını açıkladı. Satış işlemlerini geçen ay tamamladığı öğrenilen Yengi, böylece Londra’da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi’nde 3 villa, Acarkent’te A tipi bir villa, Bebek ve Arnavutköy’de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine bir de pasaj eklemiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
Aşkın Nuryengi
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