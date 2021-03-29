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Maduro’dan Facebook’a “Dijital Totalitarizm” suçlaması: Bizi susturamazlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle hesabını kapatan Facebook’u “totalitarizm” ile suçladı, “Bizi susturamazlar” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçladı.

Maduro, paylaşımında "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık COVID-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" notuna yer verdi.

Kekikten yapılan ilacı “mucize” olarak tanıtmıştı

Facebook’a göre Maduro, COVID-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek platformun politikalarını ihlal etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Facebook hesabı askıya alındıVenezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Facebook hesabı askıya alındıDünya

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurmuştu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda, kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve COVID-19'u önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

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