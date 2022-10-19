Maden faciasına ilişkin soruşturma başlatıldı!

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait madende, 14 Ekim grizu patlaması meydana geldi. Maden ocağında meydana gelen patlamada, 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesi sonucunda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

18 Ekim itibarıyla, maden işçilerinin aileleri ve maden ocağında görevli kişilerin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmaya başladı. Sorgulama, Jandarma tarafından, belli soruların, maden işçilerinin yakınlarına ve madende görevli kişilere sorulmasıyla yürütülüyor.

6 avcı görevlendirildi

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 6 savcı görevlendirdi.

Metan gazı dedektörlerine el konuldu

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın çerçevesinde arama ve el koyma işlemlerini tamamladı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik sistemleri ve metan gazı ölçüm araçlarına el koydu. Metan gazı dedektörlerinin kontrollerine ilişkin tespitlerin yapılması için bilirkişi görevlendirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında inceleme yaptı.

Kuyu başında, pervane bölümünde incelemede bulunan Kaynak, daha sonra iş sağlığı koruma personeli odasında bilgi aldı.