Macron'dan ülkeyi karıştıran skandal!

Koronavirüsle mücadelede başarılı bir sınav veremeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşı kampanyasında sadece 516 kişiye aşı yapılmasının ardından halkının gözünde iyice değersizleşmişti. Son günlerde ABD’de yaşanan iç karışıklığa da sessiz kalan Macron çöken sağlık sistemine yatırım yapması gerekirken bir skandala daha imza attı.

Fransa'da yapılan her araştırmada, halkın güveninin azaldığı ortaya çıkan Macron ve eşinin adı, gündeme bomba gibi düşen bir skandala karıştı. Fransa'da yayın yapan haftalık siyaset dergisi Politis'in ortaya çıkardığı skandal, bardağı taşıran son damla oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalanan ülkeler arasında gösterilen Fransa'da, kriz üstüne kriz yaşanıyor. Ülkede son günlerde Kovid-19 vaka sayısı 20 binlerde seyrediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 177 artışla 2 milyon 767 bin 312'ye yükselirken, son 24 saatte 171 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 599'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 609'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyasının başlatılması sonrası bir haftada sadece 516 kişiye aşı yapılabilmişti.

Sert eleştirilerle karşılaşan hükümet, kampanyayı hızlandırma sözü verdi. Medyada kampanyanın çok yavaş başlamasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u çileden çıkardığı yolunda haberler yer aldı.

Bir gazeteye göre Macron kampanyanın gidişatını "sallana sallana gezintiye çıkmaya" benzetti. Macron yeni yıl konuşmasında da "Çok geçerli gerekçeler olmadıkça bu konuda yavaş davranılmasına izin vermeyeceğim" demişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin üyelerinin büyük çoğunluğuna halkın güveni hızla azalıyor.

Elabe kamuoyu araştırma şirketi tarafından ocak ayı başında yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 61'i Macron'a ülkenin sorunlarını etkili şekilde ele alma konusunda güvenmediğini belirtti.

Macron'ın ABD'de çıkan olaylar konusundaki tavrı da büyük tepki gördü. Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon, Emmanuel Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek tepki gösterdi.

Melanchon, "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullandı.

Fransa'daki Macron krizi bununla da sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan son skandal bardağı taşıran son damla oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte'in salgın sırasında çiçeklere yaklaşık 600 bin euro ayırdıkları ortaya çıktı. Çiftin bu harcaması deprem etkisi yaratırken, 'utanç verici' olarak nitelendirildi.

Fransa'da yayın yapan haftalık siyaset dergisi Politis, Macron çiftinin geçen yıl Paris'teki resmi ikametgahları olan Elysee Sarayı'ndaki çiçeklere 600 bin euro harcadığını yazdı.

Bu, Macron çiftinin çiçek bütçelerinin önceki cumhurbaşkanları Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy'ninkinden neredeyse beş kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.

2012'den 2017'ye kadar cumhurbaşkanı olan Hollande, 2011'de çiçeklere 130 bin euro harcarken, 2007'den 2012'ye cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin 144 bin euro harcadığı bildirildi.

Fransız kamuoyunun, ülkenin koronavirüs salgınının mali yankılarından kurtulmak için mücadele ettiği bir zamanda 43 yaşındaki Cumhurbaşkanı ve 67 yaşındaki First Lady Brigitte'in harcamaları karşısında şoka girdiği söyleniyor.

Macron hükümeti, salgın etkisiyle kötüye giden ekonominin toparlanmasını hızlandırmak için 100 milyar euro ayırmaya söz vermişti.

Ağustos ayında yayınlanan ve bu hafta Politis tarafından kamuoyuna açıklanan rakamlar, Elysée Sarayı'nın geçen yıl 600 bin euro değerinde çiçek sipariş ettiğini gösteriyor.

Saray, buketler yapmak için kullanılan bitkiler için 20 bin, orkideler için 20 bin, yapraklar için 30 bin ve kesme çiçekler için 400 bin euro harcadı.

Politis, bu bütçenin, sorumlu oldukları süre boyunca 'gereksiz harcamalarla' dikkat çeken önceki başkanlardan bile dört buçuk kat daha fazla olduğunu belirtti.

Elysée Sarayı'nın halka kapalı olduğu ve Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çok az resepsiyonun yapıldığı bir dönemde çiçek bütçesinin hızla arttığı da kaydedildi.

Eylül ayında Elysée Sarayı'nın Altın Odası'nın yaz boyunca yenilenmesinin 1 milyon euro'ya mal olduğu açıklandıktan sonra ortaya çıkan bu harcama, büyük öfke yarattı. Bu yenileme, büyük ölçüde Fransız vergi mükellefleri tarafından finanse edilmişti.

Le Canard Enchaine gazetesinin 500 bin euro değerinde yeni bir tabak takımı satın aldığını bildirmesinin ardından Saray, 2018 yılında eleştirmenler tarafından hedef alınmıştı.

Elysée Sarayı ise, tabak takımının fiyatının 50 bin euro'ya yakın olduğunu söyleyerek haberlere itiraz etmişti.

Koronavirüs pandemisinin geçen yıl ülkeyi felç etmesi nedeniyle hoşnutsuz olan halk, bu çiçek bütçesini 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Birçoğu hayal kırıklıklarını dile getirmek için sosyal medyaı kullandı. İsyan eden bir vatandaş "Paramızı biriktirmemiz ve gereksiz harcama yapmamamız istendi, daha fazla vergi veriyoruz ve o eğleniyor." diye yazdı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Kriz herkesi etkilemiyor" yazdı ve ekledi: "Hiçbir şeyi olmayanlar için ne utanç, ne saygısızlık, kamu parası israfı..."