Macron'a tepki yağdı

Son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında büyük artış yaşanan Fransa'da virüs tedbirleri harfiyen uygulanmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı hareketle tüm dünyanın diline düştü ve kendi koyduğu kurala uymadığı için yerden yere vuruldu.

Program sırasında sık sık öksüren Macron, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu olduğunu unutup maskesini çıkardı ve elini ağzına götürerek öksürdükten sonra su istedi. Ardından da yine aynı maskeyi takarak sözlerini sürdürdü.

Öğrencilerle bir araya gelen ve sık sık öksürdüğü için konuşmasına sürekli ara verdiği görülen Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un, öksürdüğü anlarda maskesini çıkardığı görüntüler Fransız medyasında büyük tepki çekti. pic.twitter.com/EcuasbPslQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 8, 2020

Macron'un bu zor anları sosyal medyada çokça paylaşılınca cumhurbaşkanı bir anda dünyada gündem oldu.

Macron olay sonrasında yaptığı açıklamada öksürüğe maskesinin kumaşının neden olduğunu, Kovid-19'a karşı sürekli test yaptırdığını ve virüs taşımadığını söylese de eleştirilerden kurtulamadı.