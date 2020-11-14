Macron Türkiye'ye karşı harekete geçti

Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi için her fırsatta Türkiye’ye çağrıda bulunmaktan kaçınmayan Fransa, potansiyel tansiyon unsuru olabilecek şekilde Ankara’nın bölgedeki hamlelerini sayıları artan askeri unsurlarla yakın takipte tutmayı sürdürüyor. Aylardır Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurların koruması altında yürütülen sismik araştırma çalışmalarını bir fırkateynle izleyen Fransa, son dönemde yeni deniz ve hava unsurlarını devreye soktu.

BAYRAK GÖSTERME ÇABASI

Türkiye’nin faaliyetlerine ilişkin bilgileri gerek dost ve müttefik ülkelerle gerekse araştırma alanlarına yakın gemilerle paylaşarak şeffaf bir şekilde yürütmesine rağmen Fransa’nın "seyrüsefer özgürlüğüne bağlılığı gösterme" bahanesiyle bölgede ısrarla bayrak gösterme çabası dikkat çekiyor. Uzun süredir Doğu Akdeniz’de görevli olan ve bir yandan da Türk gemilerinin hareketlerini yakından takip eden La Fayette fırkateynin yanı sıra Latouche-Treville ve Forbin fırkateynleri de araştırma alanlarına yakın bölgelere gönderilmiş durumda.

AWACS İLE DE TAKİP

Grup halindeki bu gemilere, Yunanistan’ın Girit adasında konuşlandırılmış birisi erken uyarı uçağı Awacs olmak üzere Fransız Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki uçak da izleme yöntemleriyle destek veriyor. Faaliyetler, yakın takibe gerek olmaksızın otomatik tanımlama sistemleri aracılığıyla teknolojik yöntemlerle izlenebilecekken Fransa’nın, NATO müttefiki Türkiye’ye karşı askeri yaklaşımı öne çıkaran hamlelerde bulunması gözden kaçmıyor.

FRANSA: KARABAĞ’DA ADİL ÇÖZÜM OLUŞTURMAYA HAZIRIZ

Ermenileri temsil eden bir delegasyon ve çeşitli yardım ajanslarının temsilcilerini Elysee Sarayı’nda ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğünü ve "Karabağ’daki tüm taraflar için adil, kalıcı ve kabul edilebilir bir siyasi çözüm oluşturmaya hazır olduğunu" ifade etti. Toplantıya katılanlar arasında Erivan’ı destekleyen sivil toplum kuruluşları ile ünlü şarkıcı Charles Aznavour’un oğlu Nicolas Aznavour ve futbolcu Youri Djorkaeff gibi isimler yer aldı. Macron, Erivan’a insani yardım yollayacağını da söyledi. Fransa, AGİT çerçevesinde 28 yıldır Karabağ konusuna çözüm arayan Minsk grubunun eş başkanı ülkelerden biri.