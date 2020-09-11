Macron, MED7'de istediğini alamadı

İspanya ve İtalya, Portekiz ve Malta'nın desteğiyle Macron'un Türkiye'ye karşı sergilediği saldırgan tavrı zapt etmek istiyor.

MED7 zirvesi kapsamında yapılan toplantılardan Fransa ve Yunanistan'ın beklediği sert açıklamalar çıkmadı. toplantı her ne kadar yaptırımlara değinen bir açıklama ile sona erse de Fransa'nın beklentilerini karşılamadı.

İspanya ve İtalya'nın çok sert bir mesajın çözümden ziyade sorunları büyüteceği düşüncesi devlet başkanlarının konuşmalarına da yansıdı.

Yunan ve Fransız liderlerin tansiyonu yükselten konuşmalarına rağmen İspanya Başbakanı Sanchez "Tansiyonu düşürmeliyiz. Diyalog taraftarıyız" sözlerini kullanırken İtalya Başbakanı Conte ise "Tansiyonu düşürmek durumundayız. Pragmatik çözümler üretmeliyiz" diye konuştu.

Yunanistan ve GKRY, Türkiye ile aralarındaki gerilimle ilgili olarak Ankara karşıtı sert bir mesaj bekliyor olsa da diplomatik kaynaklara göre İspanya ve İtalya bu konuda çok daha temkinli ve Türkiye ile gerilimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert (extreme demiş) kararlar vermeye itecek noktaya yükselmesini önleme taraftarı. İspanya ve İtalya bu konuda Almanya ile Türkiye ile bir anlaşma yapılması noktasında yakın duruyor.

Macron ise bu toplantılarda ve yayınlanan açıklamada, yaptırımların 25 Eylül'de yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısında görüşülmesi istediğini elde edemedi.

https://elpais.com/internacional/2020-09-10/macron-busca-apoyos-en-el-sur-de-la-ue-para-endurecer-la-posicion-con-turquia.html