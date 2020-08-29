Macron aklınca Türkiye'yi tehdit etti!

Türkiye'nin bölgedeki başarısını ve kararlılığını hazmedemeyen Macron, 'Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar' ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere açıklamasında Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimle ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Macron, Fransa'nın yaz aylarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı "sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini" söyledi.

'KIRMIZI ÇİZGİLERİ GÖSTERDİK'

Macron açıklamasında "Mesele Akdeniz'in egemenliğine geldiğinde, fiiliyatta ve sözlerimde tutarlı olmalıyım. Size, Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz. Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım." dedi.

MSB, Navtex ilan edilen bölgeye girmeye çalışan Yunan jetlerinin Türk jetleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüler de paylaşıldı.