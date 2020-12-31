Macron, AB-Çin liderler zirvesinde Türk kahvesi içti

Her fırsatta Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'ye saldırmaya çalışan ancak ülkesi içindeki karışıkları bir türlü önleyemeyen ve koltuğunu kaybetme arefesinde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB-Çin liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı. Macron'ın toplantı esnasında çekilen fotoğrafında ise masadaki Tük kahvesi fincanı objektiflere yansıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB-Çin liderler zirvesine katıldığı sırada ofisinde çekilen bir fotoğrafta ilginç bir detay yer aldı.

TÜRK KAHVESİ İÇTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ofisinde video konferans yöntemiyle toplantıya katılırken Türk kahvesi içti. Toplantı sırasında çekilen fotoğraf karesinde masada bulunan boş Türk kahvesi fincanı objektiflere yansıdı.

HER FIRSATTA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

Macron, Doğu Akdeniz başta olmak üzere her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapıyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'a sahip çıkarak Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol aramaları yapması Fransız lideri de rahatsız ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, kendilerinden binlerce km ötedeki Fransa'nın verdiği gazla Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor.

KOLTUĞU TEHLİKEDE

Fransa'da 2020 yılına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı kriz ile hükümet karşıtı protesto gösterileri damga vurdu.

Avrupa'da kitlesel gösterilerin başını çeken Fransa, yeni yıla emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve gösterilerle girdi. 5 Aralık 2019'da başlayan ve 2 aydan fazla süren grev ve eylemler, günlük hayatı durma noktasına getirdi.

Bu grev, tarihin en önemli grevi oldu ve 1995'tekinden daha uzun sürdü.

Paris yönetiminin, tepkilere rağmen emeklilik reformundan vazgeçmemesi, Fransızların öfkesinin giderek büyümesine neden oldu. Özellikle Paris'te yapılan eylemler, şiddet olaylarına sahne oldu.