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Macaristan'da hükümetten LGBT bireylerinin evlat edinmesini yasaklayan düzenleme

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban yönetimindeki hükümet eşcinsel çiftlerin evlat edinme haklarını fiilen yasaklayan bir kanun teklifini meclise sundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban yönetimindeki hükümet eşcinsel çiftlerin evlat edinme haklarını fiilen yasaklayan bir kanun teklifini meclise sundu.

Hükümet ayrıca çocukların cinsiyet rollerinin eğitiminin Hristiyanlığa uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini öneren bir anayasa değişikliği de önerdi.

Tekliflerin, ülkedeki Covid-19 kısıtlamalarının yürürlüğe girmesinden kısa süre önce meclise sunulması LGBT hakları savunucularının tepkisini çekti.

Hükümetin bu hamlelerini eşcinsel toplumun haklarına karşı bir saldırı olarak gören LGBT savunucuları, kısıtlamalardan dolayı hükümetin protesto hakkını ellerinden aldığını iddia ediyor.

Önerilen yasa, yalnızca evli çiftlerin çocukları evlat edinebilmesini yasaklarken bekarların ise aile işlerinden sorumlu bakanın özel izni ile bu haktan faydalanmasını öngörüyor. LGBT hakları savunucuları ise yasanın eşcinselleri doğrudan hedef aldığını ve kendilerine evlat edinme yasağı getirildiği anlamına geldiğini ileri sürüyor.

Euronews

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