AjansHaber.com.tr Dünya Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi

Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiğini duyurdu.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandı.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiğini belirten yetkililer, virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı, kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulması gerektiğini ifade etti.

Ülkede 6 Ocak'ta da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindinin itlaf edilmesi kararı alınmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dünya bu videoyu paylaşıyor!
Kars-Bakü demiryolu projesi hayata geçiyor
Takipçilerine Kaşıkçı belgeleselini tavsiye etti
Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet!
"Türkiye ile modern silahlar üreteceğiz"
Elon Musk milyarderler listesinde ikinciliğe düştü
YPG/PKK'lı teröristler, gençlere ateş ateş açtı