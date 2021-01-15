Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandı.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiğini belirten yetkililer, virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı, kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulması gerektiğini ifade etti.

Ülkede 6 Ocak'ta da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindinin itlaf edilmesi kararı alınmıştı.