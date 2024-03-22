Macaristan-Türkiye: İlk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bu gece deplasmanda Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maçın başlama saati 22.45. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)

İki takım da EURO 2024'te yer alacak.

İlk 11'ler belli oldu

Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız

Macaristan: Gulacsi, Lang, Szalai, Balogh, Nego, Nagy, Szoboszlai, Kerkez, Schafer, Varga, Sallai