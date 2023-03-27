AjansHaber.com.tr Dünya Macaristan'dan Finlandiya'ya onay!

Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Finlandiya, NATO üyeliği için Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı.

NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı.

Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı. NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisinde Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği 6’ya karşı 182 oyla mecliste kabul edildi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD'de hortumlar 26 can aldı!
Netanyahu pes etti!
ABD'yi hortum vurdu, olağanüstü hal ilan edildi!
Putin, Belarus'ta nükleer silah konuşlandırıyor!
ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı düzenlendi!
Almanya'da son 30 yılın en büyük krizi yaşanıyor!
İsrail'de aşırı sağcılardan silahlanma çağrısı!