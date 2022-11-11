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Lüks gemi "The World" Fethiye'ye geldi!

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "The World", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye iskelesine yanaşamayan kurvaziyer Şövalye Adası açıklarında demirledi. Yolcular Çalış Boat Kooperatifine ait teknelerle Fethiye İskelesine taşındı.

196 metrelik yolcu gemisinde, 181 yolcu ile 295 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular Ölüdeniz, Kayaköy ve şehir merkezini gezdi.

Marmaris’ten gelen gemi, yarın Antalya'ya hareket edecek.

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