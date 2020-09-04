Lüks araçla karpuz satışının arkasında bakın ne çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda lüks araçta seyyar bir şekilde 5 TL'den karpuz satan kişinin kim olduğu belli oldu. Merak konusu olayın perde arkasını şahıs ifadesinde anlattı.

Beyoğlu'nda dün yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilenen karpuzların tanesi 5 liradan satıldı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan araç sahibi kişi, sattığı karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaşmıştı. Şahıs herkesin dikkatini çekmeyi başarırken 'neden böyle bir şey yaptı' sorusu yanıt buldu.

İran vatandaşı olduğu öğrenildi

Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çekip bu duruma imza atan kişinin kim olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün İran vatandaşı M.H.F olduğunu tespit etti.

Ülkesinde sosyal medya fenomeniymiş...

Sürücü emniyetteki ifadesinde, İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek daha sonra da bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

1220 lira cezai işlem ve 15 gün men cezası verildi

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek" maddesi gereğince 1228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.