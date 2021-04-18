Lukaşenko'ya suikast girişimi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)’nden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ile düzenlenen ortak özel operasyonda ABD-Belarus çifte vatandaşlığına sahip olan Yuriy Zyankoviç ve Belarus vatandaşı Aleksandr Feduta'nın yakalandığı duyuruldu.

Yakalanan kişilerin Belaruslu ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerle birlikte Belarus’ta ‘renkli devrim’ senaryosu çerçevesinde askeri darbe ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenlemeyi planladığı açıklandı.

Darbe'nin gizli sohbet programı üzerinden planlandığı iddiası

Radikal muhalif ideolojiye sahip söz konusu kişilerin internette gizli sohbet programı üzerinde darbe planlaması yaptığı belirtilen açıklamada bu kişilerin Moskova’da gizlice muhalif görüşe sahip bir Belaruslu general ile buluşmaya karar verdiği anlatıldı.

Zyankoviç’in ABD ve Polonya ile istişare yaptıktan sonra Moskova’da bir restoranda söz konusu buluşmayı gerçekleştiği aktarılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Toplantıya katılanlar Belaruslu generale, planların başarılı bir şekilde uygulanması için Belarus’un tüm üst düzey yöneticilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Halka seslenmek için televizyon ve radyo kuruluşlarına el konulması, polis ve içişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin engellenmesi dahil askeri darbenin tüm ayrıntılı planları ortaya konuldu. Kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin eylemlerinin zorlaştırılması için Belarus’ta enerji sisteminin kapatılması planlandı. Silahlı oluşumlar aktif fazda devreye sokulacaktı."

9 Mayıs Zafer Bayramı’nda harekete geçilecekti

Rus istihbaratı, planlamadaki nihai hedefin, Cumhurbaşkanlığının ortadan kaldırılmasıyla Belarus’un anayasal sistemini değiştirme ve ülke yönetiminin ulusal uzlaşma komitesine teslim etme olduğunu vurguladı.

FSB’nin açıklamasında, söz konusu muhalif kişilerin askeri darbe yapmak için yer ve zaman olarak Minsk’te 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda yapılacak askeri geçit törenini planladığı kaydedildi.

Darbe ve suikast planlaması suçlaması ile gözaltına alınan kişilerin Belarus’a teslim edildiği bildirildi.

“ABD istihbaratı ile bağlantılı kişiler”

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada ABD istihbaratı ile bağlantılı kişilerin kendisi ile birlikte çocuklarına yönelik suikast planladığını söyledi.

Lukaşenko, olayın yabancı istihbaratlara ait olduğunu ortaya çıkardıklarını büyük olasılıkla CIA, FBI bağlantılı olduğunu söyledi.

Putin, Biden’dan cevap alamadı

Ayrıca Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine yönelik ABD istihbaratı tarafından suikast planını sorduğunu, ancak Putin’in Biden’dan bu hususta bir cevap alamadığını açıkladı.