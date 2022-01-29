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Lukaşenko: Rusya'ya saldırılırsa biz de savaşa gireriz

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Rusya'ya saldırılırsa biz de savaşa gireriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, kendileri veya müttefiki Rusya saldırıya uğrarsa savaşa gireceklerini ve topraklarını yüz binlerce Rus askere açacaklarını belirtti. 

Lukaşenko'nun açıklaması, Ukrayna krizi sebebiyle Batı-Rusya ilişkileri Soğuk Savaş'tan bu yanan en düşük seviyedeyken yapıldı. 

 

Belarus lideri, "Ülkemize saldırılırsa savaşa gideriz. Belarus, müttefikimiz Rusya'ya direkt bir saldırı yapılırsa da savaşa girer" dedi. Lukaşenko, "Ayaklanacağız ve vatanımızı savunacağız" diye konuştu.

 

Lukaşenko, "Bu savaşın bir kazananı olmaz ve her şey kaybedilir" ifadelerini kullandı.

 

 

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