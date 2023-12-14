Lugano-Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Lugano'ya konuk oluyor. İşte ilk 11'ler..
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında İsviçre'de oynanacak Lugano-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Stat: Letzigrund
Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radosław Siejka
Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Celar, Cimignani
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Emrecan Bulut, Amartey, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun
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