Lübnan'da ekonomik kriz işletmeleri vurdu

Lübnan'da ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen Lübnan ekonomisi şimdi de akaryakıt sıkıntısı ile sarsılıyor. Başkent Beyrut'un en işlek caddelerinden biri olan Hamra'da lokanta ve kafelerin yaklaşık %35'i ekonomik kriz nedeniyle kapandı.

Ülkede birkaç aydır devam eden akaryakıt krizi de henüz çözülemedi. Benzin ülke genelinde karaborsaya düşerken akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Lübnan Turizm İşletmeleri Sendikası Sekreteri Gassan Abdullah, devletin 98 bin Lübnan lirası olarak fiyatlandırdığı 20 litrelik mazotun halihazırda karaborsada 350-400 bin liradan satıldığını söyledi.

Döviz sorununa bağlı olarak devam eden akaryakıt krizi nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Uzun süreli kesintiler nedeniyle hizmet ve ulaşım sektörleri neredeyse durma noktasına geldi.

Hamra caddelerinin en meşhur lokantalarına "Ülkedeki felaket ve mazot krizi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar çalışmalarımıza ara verdik" yazılı afişler asıldı.

Lübnanlılar akaryakıt krizini protesto etmek için bir benzin istasyonunda cuma namazı kılmıştı.