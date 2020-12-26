Lübnan sınırında İsrail askerlerinin olduğu bölgede patlama

Lübnan televizyon kanalı Al Mayadeen'de yer alan habere göre, Lübnan sınırı yakınlarında devriye gezen çok sayıda İsrail askeri bir patlamada yaralandı.

Patlamanın Maskafam kasabası yakınlarında meydana geldiğini bildiren Al Mayadeen, patlamanın ardından bölgede bir ambulans tespit edildiğine ileri sürdü.

İsrail ordusundan şu ana kadar olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL SAVAŞLA TEHDİT EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim, Hizbullah'ın bu yıl, 'İsrail Beyrut'taki basın ofisimize saldırı düzenledi' iddiasının ardından had safhaya ulaştı.

Saldırıdan sonra, İsrail-Lübnan sınırı boyunca yoğun çatışmalar yaşandı.

Beyrut, İsrail'i işgal ve saldırılarla suçlarken, İsrailli yetkililer 2006 Lübnan Savaşı'nı hatırlatarak, savaş çıkabileceği konusunda tehditler savurdu.

Beyrut'a göre, İsrail askerleri, güney Lübnan'ı işgal etmiş durumda. İsrail ise Lübnan Hizbullah'ını, terör örgütü olarak görüyor ve saldırılarını meşru zemine oturtmaya çalışıyor.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Kuvveti, barışı sağlamak için hala bölgede hala konuşlu.

2006 İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞI

2006 yılında, Hizbullah'ın İsrail askerlerini kaçırmasının ardından şiddetli çatışmalar patlak vermiş, İsrail saldırılarında 1.000'in üzerinde sivil Lübnanlı ölmüştü.

12 Temmuz'da başlayan çatışmalar, 14 Ağustos'a kadar devam etmişti.