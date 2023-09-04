LPG'ye zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin veya Motorinde zam var mı?

4 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,92 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36,83 liradan satılıyor.

Otogaza zam bekleniyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,31 TL fiyat artışı bekleniyor.