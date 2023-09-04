LPG'ye zam geliyor!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 1 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin veya Motorinde zam var mı?
4 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,92 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36,83 liradan satılıyor.
Otogaza zam bekleniyor
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,31 TL fiyat artışı bekleniyor.
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