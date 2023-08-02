LPG'ye zam geldi!
Motorine dün yapılan zammın ardından, bu gece de otogaz grubuna 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. Pompaya yansıyan rakamlara göre motorin İstanbul'da 36,42 liradan, benzin 36,09'dan, LPG ise 16,38 TL'den satılıyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dün motorine gelen zammın ardından, son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk fiyat artışı geldi.
Pompaya yansıyan rakamlara göre motorin İstanbul'da 36,42 liradan, benzin 36,09'dan, LPG ise 16,38 TL'den satılıyor.
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