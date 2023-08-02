LPG'ye zam geldi!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün motorine gelen zammın ardından, son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk fiyat artışı geldi.

Pompaya yansıyan rakamlara göre motorin İstanbul'da 36,42 liradan, benzin 36,09'dan, LPG ise 16,38 TL'den satılıyor.