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LPG'ye indirim geliyor!

LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren (3 Mayıs Cuma) geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde indirim geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

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